一自称金正男之子的男子现身网络视频报平安

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月8日 - 朝鲜领导人金正恩的同父异母长兄金正男上个月遇刺身亡，一名自称为金正男儿子的男子，在一段视频中表示，他与母亲及妹妹正在低调避开风头。一个团体宣称在金正男遇刺后救出其家人，并在网络上公布了这段视频。
这个团体名叫“千里马民防(Cheollima Civil Defense)”，在与视频同时公布的声明中表示，荷兰、中国、美国、及第四个未指明的国家都愿意向金正男家属提供人道主义援助保护。
韩国国家情报院一名官员表示，影片中的男子为金正男21岁的儿子Kim Han Sol。金正男2月13日在吉隆坡机场遭人以剧毒杀害。
这名情报官员除了指认Kim Han Sol身份外，不愿进一步评论。在周三公布的40秒影片中，片中男子表示，他的父亲数日前遇害。
“我现在与母亲及妹妹一起...，”他称，但并未透露所在地及投靠者身份。
“我们希望情况很快改善，”他称。
路透无法确认视频真伪。但片中男子样貌与Kim Han Sol非常相似。Kim Han Sol上次出镜接受访问，是2012年接受前芬兰国防部长Elisabeth Rehn的访问。
Kim Han Sol的母亲是金正男第二任妻子，几年前金正男一家人流亡海外后，在中国当局保护下居住于澳门。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)