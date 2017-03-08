一自称金正男之子的男子现身网络视频报平安

路透首尔3月8日 - 朝鲜领导人金正恩的同父异母长兄金正男上个月遇刺身亡，一名自称为金正男儿子的男子，在一段视频中表示，他与母亲及妹妹正在低调避开风头。一个团体宣称在金正男遇刺后救出其家人，并在网络上公布了这段视频。

这个团体名叫“千里马民防(Cheollima Civil Defense)”，在与视频同时公布的声明中表示，荷兰、中国、美国、及第四个未指明的国家都愿意向金正男家属提供人道主义援助保护。

韩国国家情报院一名官员表示，影片中的男子为金正男21岁的儿子Kim Han Sol。金正男2月13日在吉隆坡机场遭人以剧毒杀害。

这名情报官员除了指认Kim Han Sol身份外，不愿进一步评论。在周三公布的40秒影片中，片中男子表示，他的父亲数日前遇害。

“我现在与母亲及妹妹一起...，”他称，但并未透露所在地及投靠者身份。

“我们希望情况很快改善，”他称。

路透无法确认视频真伪。但片中男子样貌与Kim Han Sol非常相似。Kim Han Sol上次出镜接受访问，是2012年接受前芬兰国防部长Elisabeth Rehn的访问。

Kim Han Sol的母亲是金正男第二任妻子，几年前金正男一家人流亡海外后，在中国当局保护下居住于澳门。(完)