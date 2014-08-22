独家：美国游戏商Ouya与小米达成合作 游戏将引入中国

路透旧金山8月21日(记者 Malathi Nayak) - 美国视频游戏服务商Ouya放眼亚洲，寻求成长机遇。

Ouya一名高管以及小米一名消息人士对路透表示，Ouya已与中国小米达成合作，将藉由“小米盒子”及小米智能电视，将Ouya游戏引入中国用户的客厅中。

小米用了三年时间，在中国市场超越苹果和三星，占据中国智能手机销售榜首，但小米的抱负不止于此。去年，小米将其产品范围延伸至电视和机顶盒领域，推出了“小米盒子”以及“小米电视”。

Ouya执行长尤曼(Julie Uhrman)称，双方合作细节仍在讨论中，但Ouya可能会在小米设备安装的软件中获得一个专属通道，今年晚些时候，玩家就可以购买并下载Ouya独立开发的一系列游戏。

她并表示，小米可能致力于推广Ouya的游戏。

她告诉路透：“对于小米电视、小米盒子以及其他进入市场的安卓机顶盒而言，这可能成为转折点，一方面给玩家带来很棒的内容和开发者，另一方面这些内容和开发者也被带入一个从未企及的地区。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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