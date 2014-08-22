独家：美国游戏商Ouya与小米达成合作 游戏将引入中国

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山8月21日(记者 Malathi Nayak) - 美国视频游戏服务商Ouya放眼亚洲，寻求成长机遇。
Ouya一名高管以及小米一名消息人士对路透表示，Ouya已与中国小米达成合作，将藉由“小米盒子”及小米智能电视，将Ouya游戏引入中国用户的客厅中。
小米用了三年时间，在中国市场超越苹果和三星，占据中国智能手机销售榜首，但小米的抱负不止于此。去年，小米将其产品范围延伸至电视和机顶盒领域，推出了“小米盒子”以及“小米电视”。
Ouya执行长尤曼(Julie Uhrman)称，双方合作细节仍在讨论中，但Ouya可能会在小米设备安装的软件中获得一个专属通道，今年晚些时候，玩家就可以购买并下载Ouya独立开发的一系列游戏。
她并表示，小米可能致力于推广Ouya的游戏。
她告诉路透：“对于小米电视、小米盒子以及其他进入市场的安卓机顶盒而言，这可能成为转折点，一方面给玩家带来很棒的内容和开发者，另一方面这些内容和开发者也被带入一个从未企及的地区。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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