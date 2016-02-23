维也纳再次成为全世界生活质量最高城市 巴格达又垫底

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透维也纳2月23日 - 美世咨询的调查显示，奥地利首都维也纳是全世界生活质量最高的城市，而伊拉克首都巴格达再次排名垫底。
调查涉及230个城市，评选标准包括政治稳定性、医疗、教育、犯罪率、娱乐和交通等。
排名前五的城市除维也纳以外还有瑞士的苏黎世、新西兰的奥克兰、德国的慕尼黑和加拿大的温哥华。维也纳是连续第七次问鼎此项排名。
伊拉克首都巴格达则再次排名垫底。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。