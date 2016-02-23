维也纳再次成为全世界生活质量最高城市 巴格达又垫底

路透维也纳2月23日 - 美世咨询的调查显示，奥地利首都维也纳是全世界生活质量最高的城市，而伊拉克首都巴格达再次排名垫底。

排名前五的城市除维也纳以外还有瑞士的苏黎世、新西兰的奥克兰、德国的慕尼黑和加拿大的温哥华。维也纳是连续第七次问鼎此项排名。