维也纳再次成为全世界生活质量最高城市 巴格达又垫底

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳2月23日 - 美世咨询(Mercer)的调查显示，奥地利首都维也纳是全世界生活质量最高的城市，而伊拉克首都巴格达再次排名垫底。
调查涉及230个城市，评选标准包括政治稳定性、医疗、教育、犯罪率、娱乐和交通等。
排名前五的城市除维也纳以外还有瑞士的苏黎世、新西兰的奥克兰、德国的慕尼黑和加拿大的温哥华。维也纳是连续第七次问鼎此项排名。
伊拉克首都巴格达则再次排名垫底。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
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