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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 18:09 BJT

维也纳再次成为全世界生活质量最高城市 巴格达又垫底

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳2月23日 - 美世咨询(Mercer)的调查显示，奥地利首都维也纳是全世界生活质量最高的城市，而伊拉克首都巴格达再次排名垫底。

调查涉及230个城市，评选标准包括政治稳定性、医疗、教育、犯罪率、娱乐和交通等。

排名前五的城市除维也纳以外还有瑞士的苏黎世、新西兰的奥克兰、德国的慕尼黑和加拿大的温哥华。维也纳是连续第七次问鼎此项排名。

伊拉克首都巴格达则再次排名垫底。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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