焦点：维也纳会议主要产油国料将同意继续减产 期限可能长于预期

路透维也纳5月24日 - 石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周四料将延长减产计划，最多可能延长12个月，以帮助消除全球石油过剩库存并拉抬油价。

OPEC维也纳会议将讨论是否延长去年达成的减产协议。市场基本上认为，协议会延长九个月，而非最初预测的六个月。

OPEC最大的产油国沙特已表示愿意这样做，以加快市场恢复平衡并防止油价滑到每桶50美元下方。

沙特的盟友科威特周三暗示，OPEC可能讨论以更大幅度减产，这对市场多头而言将是正面惊喜。

但OPEC和非OPEC的一个联合委员会建议维持减产规模不变，将减产协议延长九个月后，上述希望快速消退。

沙特能源部长法力赫被问及委员会是否已经同意将减产延长九个月时，竖起了大拇指。俄罗斯能源部长诺瓦克随后说，还将讨论把减产协议延长12个月，令市场感到意外。

“建议是维持当前额度...延长期限是九个月。明天我们将讨论再延长三个月(至2018年6月)的可能性，”诺瓦克说。

伊拉克也表示，延长12个月是一个选项。对OPEC减产行动来说，12个月是个异常长的期限。

布兰特原油收低0.19美元报每桶53.96美元。

“OPEC举措已经产生明显效果。甚至在他们开始减产前，就令油市供应过剩局面停止恶化，”普氏能源资讯(S&P Global Platts)旗下PIRA Energy的全球石油部主管Gary Ross称。

咨询机构Energy Aspects的Amrita Sen表示，“如果OPEC能够缓解外界对2018年供需平衡的担忧，那也将有助于推动油价在2017年上涨。”

多数OPEC国家石油部长已经表示支持将减产协议延长九个月，其中包括伊拉克和伊朗石油部长。

伊朗石油部长尚甘尼在维也纳表示，OPEC似乎就延长减产九个月建立了共识。

“我会赞同多数人的意见，”尚甘尼称。(完)