新加坡金融：GIC认购越南外贸股份商业银行7.73%的新股

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透新加坡8月29日 - 新加坡政府投资公司(GIC)周一表示，将认购越南市值最大银行--越南外贸股份商业银行(Vietcombank) 7.73%的股份。
GIC发布声明称，将认购越南外贸股份商业银行银行305,810,895股新发行股票，但声明没有披露交易金额。
路透本月稍早报导，GIC在与越南外贸股份商业银行磋商至少认购7%股份，这将是该公司今年在越南的第二大投资。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。