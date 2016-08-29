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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 16:54 BJT

新加坡金融：GIC认购越南外贸股份商业银行7.73%的新股

路透新加坡8月29日 - 新加坡政府投资公司(GIC)周一表示，将认购越南市值最大银行--越南外贸股份商业银行(Vietcombank) 7.73%的股份。

GIC发布声明称，将认购越南外贸股份商业银行银行305,810,895股新发行股票，但声明没有披露交易金额。

路透本月稍早报导，GIC在与越南外贸股份商业银行磋商至少认购7%股份，这将是该公司今年在越南的第二大投资。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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