越南VietJet将购买100架波音飞机 总价为113亿美元

路透河内/新加坡5月23日 - 越南VietJet周一同意订购100架波音(Boeing)(BA.N) 737 MAX 200飞机，根据标价总价值为113亿美元，这将使VietJet成为东南亚成长最快的廉价航空公司之一。

该协议是在美国总统奥巴马访问越南期间签署的，对于波音而言是一大胜利，因为VietJet自2011年12月开始运营以来，只运营波音的对手--欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)的A320飞机。

VietJet还签署了一项价值30.4亿美元的协议，将购买由联合技术(United Technologies)(UTX.N)子公司Pratt & Whitney生产的发动机。

VietJet表示，该公司目前有36架空客飞机在服役，波音飞机交付后，该公司的机队规模到2023年底将超过200架，有望超过越南航空IPO-VAL.HM，后者目前运营的飞机有89架。波音飞机的交付时间料在2019-2023年之间。(完)