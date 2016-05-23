越南VietJet将购买100架波音飞机 总价为113亿美元

美国商务部长被提名人罗斯将在任命听证会上辩称不反对贸易
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透河内/新加坡5月23日 - 越南VietJet周一同意订购100架波音(Boeing)(BA.N) 737 MAX 200飞机，根据标价总价值为113亿美元，这将使VietJet成为东南亚成长最快的廉价航空公司之一。
该协议是在美国总统奥巴马访问越南期间签署的，对于波音而言是一大胜利，因为VietJet自2011年12月开始运营以来，只运营波音的对手--欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)的A320飞机。
VietJet还签署了一项价值30.4亿美元的协议，将购买由联合技术(United Technologies)(UTX.N)子公司Pratt & Whitney生产的发动机。
VietJet表示，该公司目前有36架空客飞机在服役，波音飞机交付后，该公司的机队规模到2023年底将超过200架，有望超过越南航空IPO-VAL.HM，后者目前运营的飞机有89架。波音飞机的交付时间料在2019-2023年之间。(完)
(编译 汪红英；审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。