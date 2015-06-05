独家：越南洽购西方武器 以加强空中力量--消息

路透新加坡6月5日（记者 Siva Govindasamy） - 消息人士称，越南正在与欧美国防承包商洽商购买战机、海上巡逻机以及无人机，以加强该国空中力量。

越南已有三艘俄罗斯造的基洛级攻击型潜艇，还订购了另外三艘。若空军力量得到加强，越南将成为东南亚军力最强的国家之一。

直接了解此事的行业消息人士称，相关洽商涉及瑞典国防承包商萨博(SAABb.ST)、空客集团(AIR.PA)旗下的Eurofighter、美国的洛克希德马丁(LMT.N)以及波音(BA.N)。

要求匿名的消息人士称，近月多次有国防承包商前往越南，但短期内还不会达成协议。一些消息人士称相关磋商还在进行中。

一西方国防承包商称，越南希望淘汰逾100架老化的俄罗斯米格-21战机，降低军方对俄罗斯武器的依赖，实现空军现代化。

“有迹象显示他们（越南）想减少对俄罗斯的依赖。而他们与美国和欧洲的友谊日益增进，将有助于他们做到这点。”该国防承包商称。

越南外交部称，已将路透关于相关磋商的询问转给了有关部门。

波音在电邮中称认为公司在“情报、监控和侦察平台方面有能力满足越南的现代化需求”。但波音未提供更多细节。

洛克希德马丁及萨博拒绝置评。Eurofighter和空客未回复记者寻求置评的请求。

中国和越南都是共产党执政，且两国间年贸易额接近600亿美元，但越南长期对中国保持戒心，尤其是在南海领土争议方面。

越南军事预算属于国家机密，但斯德哥尔摩国际和平研究所整理的数据显示，该国2013年国防支出34亿美元，较10年前增长逾一倍。

专家则称，从越南近年来的武器装备采购来看，越南的实际国防支出可能远高于此。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。