越南大巴落水 34人死至少25人受伤

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透河内5月18日电---越南官方媒体周五报导称，一辆大巴周四夜间在越南中部高地（Central Highlands）掉入河中，造成34人死亡，至少25人受伤。
新闻网站VNExpress（vnexpress.net）引述Daklak省官员Dinh Van Khiet的话报导称，该车在通过连接Daklak和Dak Nong省的一座桥梁时坠入河中。
“大巴前部浸入水中，且已变形，导致救援工作困难，”Khiet称。他表示34人死亡，25或26人受伤。
该网站展示了人们打捞失事大巴和警察放置死难者尸体的照片。Daklak省位於胡志明市东北350公里处。
Vietnam News引述政府数据称，2012年前四个月，交通事故导致超过3,100人死亡，较上年同期下降30%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。