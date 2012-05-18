越南大巴落水 34人死至少25人受伤

路透河内5月18日电---越南官方媒体周五报导称，一辆大巴周四夜间在越南中部高地（Central Highlands）掉入河中，造成34人死亡，至少25人受伤。

新闻网站VNExpress（vnexpress.net）引述Daklak省官员Dinh Van Khiet的话报导称，该车在通过连接Daklak和Dak Nong省的一座桥梁时坠入河中。

“大巴前部浸入水中，且已变形，导致救援工作困难，”Khiet称。他表示34人死亡，25或26人受伤。

该网站展示了人们打捞失事大巴和警察放置死难者尸体的照片。Daklak省位於胡志明市东北350公里处。

Vietnam News引述政府数据称，2012年前四个月，交通事故导致超过3,100人死亡，较上年同期下降30%。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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