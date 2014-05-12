越南总理称中国在南海从事危险的不法行为

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透仰光5月11日（记者 Paul Mooney） -越南总理阮晋勇周日对东盟国家领导人称，中国不仅诽谤越南，还在存在争议的水域从事危险的不法行为。但东盟在峰会公报中并未批评中国。
中国巨型钻井平台在中越存在争议的南海水域作业引发风波，中越两国就相关水域附近发生的船只冲撞事件相互指责，导致南海紧张局势在上周加剧。
阮晋勇在缅甸召开的东盟峰会上对与会的成员国领导人称，越南在采取行动方面保持了“极大的克制”，并动用一切对话方式要求中方撤出该钻井平台。
“但至今为止，中方不仅没有对越南的正当要求作出回应，还对越南进行诽谤和责难，同时继续其日益危险和更加严重的不法行为，”阮晋勇说道。这是阮晋勇迄今就这场危机发表的措辞最为强硬的言论。
阮晋勇呼吁东盟及其他国家“支持越南的合法和正当要求”。
中国外交部周六晚些时候发表声明称，南海问题不是中国与东盟之间的问题，中方反对个别国家图谋利用南海问题破坏中国-东盟友好合作大局。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。