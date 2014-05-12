越南总理称中国在南海从事危险的不法行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光5月11日 - 越南总理阮晋勇周日对东盟国家领导人称，中国不仅诽谤越南，还在存在争议的水域从事危险的不法行为。但东盟在峰会公报中并未批评中国。

中国巨型钻井平台在中越存在争议的南海水域作业引发风波，中越两国就相关水域附近发生的船只冲撞事件相互指责，导致南海紧张局势在上周加剧。

阮晋勇在缅甸召开的东盟峰会上对与会的成员国领导人称，越南在采取行动方面保持了“极大的克制”，并动用一切对话方式要求中方撤出该钻井平台。

“但至今为止，中方不仅没有对越南的正当要求作出回应，还对越南进行诽谤和责难，同时继续其日益危险和更加严重的不法行为，”阮晋勇说道。这是阮晋勇迄今就这场危机发表的措辞最为强硬的言论。

阮晋勇呼吁东盟及其他国家“支持越南的合法和正当要求”。

中国外交部周六晚些时候发表声明称，南海问题不是中国与东盟之间的问题，中方反对个别国家图谋利用南海问题破坏中国-东盟友好合作大局。（完）