越南总理称中国在南海从事危险的不法行为

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光5月11日 - 越南总理阮晋勇周日对东盟国家领导人称，中国不仅诽谤越南，还在存在争议的水域从事危险的不法行为。但东盟在峰会公报中并未批评中国。
中国巨型钻井平台在中越存在争议的南海水域作业引发风波，中越两国就相关水域附近发生的船只冲撞事件相互指责，导致南海紧张局势在上周加剧。
阮晋勇在缅甸召开的东盟峰会上对与会的成员国领导人称，越南在采取行动方面保持了“极大的克制”，并动用一切对话方式要求中方撤出该钻井平台。
“但至今为止，中方不仅没有对越南的正当要求作出回应，还对越南进行诽谤和责难，同时继续其日益危险和更加严重的不法行为，”阮晋勇说道。这是阮晋勇迄今就这场危机发表的措辞最为强硬的言论。
阮晋勇呼吁东盟及其他国家“支持越南的合法和正当要求”。
中国外交部周六晚些时候发表声明称，南海问题不是中国与东盟之间的问题，中方反对个别国家图谋利用南海问题破坏中国-东盟友好合作大局。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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