越南指责中国在南海向其渔船开火

路透河内3月26日 - 越南指责中国在南中国海向该国一艘渔船开火，导致船舱被烧毁，中国周二对此予以否认。

越南政府网站贴出的声明称，3月20日这艘船只被驱逐，并遭到西沙群岛附近中国船只的攻击。声明称，这起事件违反了国际海洋法。

越南官方控制的报纸周二刊载了他们所谓被烧焦船舱残骸的照片。

“这是一起非常严重的事件，违反了越南的主权，”越南外交部周一晚发布声明称。

“越南对此坚决反对，要求中国进行调查，严肃处理上述非人道违法行为，并对越南渔民的损失进行赔偿。”

中国外交部发言人洪磊对越南声称本国渔船被损毁的说法予以驳斥，并敦促越南告诫其渔民远离中国水域。

“越南渔船进入中国西沙海域进行非法作业，中方采取的行动是必要的、正当的，据向有关方面核实，当时并没有造成越南渔船任何损伤。”洪磊在例行记者会上称。

“中方敦促越方采取有效措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止有关非法活动。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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