越南指责中国在南海向其渔船开火

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透河内3月26日 - 越南指责中国在南中国海向该国一艘渔船开火，导致船舱被烧毁，中国周二对此予以否认。
越南政府网站贴出的声明称，3月20日这艘船只被驱逐，并遭到西沙群岛附近中国船只的攻击。声明称，这起事件违反了国际海洋法。
越南官方控制的报纸周二刊载了他们所谓被烧焦船舱残骸的照片。
“这是一起非常严重的事件，违反了越南的主权，”越南外交部周一晚发布声明称。
“越南对此坚决反对，要求中国进行调查，严肃处理上述非人道违法行为，并对越南渔民的损失进行赔偿。”
中国外交部发言人洪磊对越南声称本国渔船被损毁的说法予以驳斥，并敦促越南告诫其渔民远离中国水域。
“越南渔船进入中国西沙海域进行非法作业，中方采取的行动是必要的、正当的，据向有关方面核实，当时并没有造成越南渔船任何损伤。”洪磊在例行记者会上称。
“中方敦促越方采取有效措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止有关非法活动。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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