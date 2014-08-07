焦点：中越关系成水火 越南反思商业战略

路透河内8月7日(记者 Nguyen Phuong Linh) - 黎明破晓时分，一辆从中越边境开出的火车缓缓停在了河内一处车站，准备为河内最繁忙的批发市场卸货。

很多贸易商都在等待货物运抵，但现在的货运量比过去小了很多。贸易商说，中国的商品现在日渐不受消费者欢迎，因两国陷入了外交争端。

一位在河内出售家居用品的店主Le Thang Loi表示：“现在没人再买中国商品。从上月开始，我已经改售越南和泰国的东西了。”

自今年5月以来，越南与中国的关系开始恶化，越南指责中国在其专属经济区定位钻井平台，引发抗议并导致爆发了一场针对中国工厂的骚乱。

中方的钻井平台7月16日转场离开，但由此导致的裂痕继续扩张。中越纷争不仅加深了越南对中国的不信任，而且强化了越南的一种意识，即其经济随时面临被中国挟持的风险。

专家表示，贸易过分依赖中国将成为越南共产党政治局热议的话题之一。内部渠道泄露的信件显示，61名越共党员上周敦促越南中央委员会针对中国采取法律行动，“摆脱”中国控制。

这封信写道：“国家处于危险之中，但也面临改变的巨大机遇。错过这次机会将会是对我们国家的犯罪。”这些党员包括前政府顾问以及前越南驻中国大使。

中越去年的贸易额达到500亿美元，任何干扰都可能会严重损害越南，而中国抽身几乎无虞。去年，越南30%的进口商品来自中国，价值370亿美元，相当于中国全部出口额的1%。

越南的稻米和橡胶出口中，每年有40%出口至中国，中国的游客人数占越南游客到访人数的25%，但近期大幅下滑。

致同会计师事务所(Grant Thornton)对越南18家酒店的调查显示，从今年5月初到7月初，1.5万晚客房订单被取消，损失额达到180万美元。根据当地政府的数据，每天19架从中国飞往越南海滨城市岘港的航班中有13架被暂停。今年5月和6月，前往越南的中国游客人次同比下滑85%。

31岁的中文导游Nguyen Duy Thanh自5月份就没事可做，他担心中国游客会日渐远离越南。

Thanh说：“我现在已经开始学习英文了，希望能为西方游客服务。”

**失势**

就在中越纷争发生的最初，越南企业就体会到了如果中越关系紧张威胁到两国经济关系，投资者会作何反应。

就在中国军舰被控故意在有争议海域撞沉越南渔船一天后，越南公众群情激奋，投资者则仓皇出逃，越南主要股指.VNI经历了史上最大单日跌幅--5月8日单日下挫6%。

一些经济学家认为，中越纷争的影响可能会让越南的经济增长缩水一个百分点。越南政府今年的经济增长目标为5.8%。

就外国投资越南的计划而言，中国在财力上并非是贡献最大的。政府数据显示，今年前7个月，中国在越南的投资计划为1.77亿美元，占第8位，韩国为24亿美元，日本为6.43亿美元。

但越南的制造业十分依赖中国原材料。根据越南海关的数据，其中70%的手机零件和四分之一的电子设备来自中国。制造业是越南重要的劳动力吸收领域，也是越南经济的主要动力。

可能会让局势改变的就是自2009年以来就处于谈判状态的跨太平洋伙伴关系(TPP)。相关国家旨在达成一份贸易协议，届时其成员国的国际贸易额可覆盖全球贸易的三分之一。中国并不在TPP谈判国行列。

TPP可提供的红利正说服越南的很多大企业重新评估其战略。

一旦TPP达成，越南的纺织业将比中国更具竞争力。中国目前是美国服装市场最大的进口来源。

对于越南纺织公司而言，这将意味着其渐渐远离对中国面料的大批进口，因为美国坚持要对服务业实施“从纱认定”(yarn-forward)原则，该原则要求服装原料必须产自当地，或来自TPP成员国。

对于那些因依赖中国而感到不爽并由此警醒的越南企业而言，TPP的契机可谓幸运。

越南一家外资服装公司的经理称：“越南企业总是很短视。我希望他们现在能从与中国的这次冲突中吸取教训。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。