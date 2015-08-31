特写：越南大亨出招力挺国产货 对抗中国廉价商品

路透河内8月30日（记者 Martin Petty） - 越南大亨阮友唐（Nguyen Huu Duong）行伍出身，参加过40多年前的越战，如今则仍在奋力保护国家，是一位忠贞的爱国者。

这位建筑业大亨积累了数千万美元的战争基金，用于让越南经济更独立的战斗中，同时对抗另一种完全不同的入侵：中国商品。

越南经济快速增长，掩盖了该国小企业领域的一大顽疾。白手起家阮友唐称，大量批量生产的中国廉价商品的涌入，令越南小企业受到遏制，压低了国产货的价格。

阮友唐有一项拯救计划。他称，该计划并非针对中国，而是培育初创企业，只要这些企业只销售越南生产的商品，在其位于河内的“V+”购物中心开店就能享受50年免租金的优惠。

他正在游说政府向全国推广该模式，以遏制每年成千上万的企业关闭潮，鼓励消费者购买国货。

“中国对全球的出口品价格非常、非常的低，这令越南经济及制造行业面临巨大的压力，”阮友唐对路透称。

“我是商人，知道企业为何不能发展的原因。如果没有此类行动，越南的企业将会消亡。”

越南年贸易额为600亿美元，其中从中国的进口额就占到四分之三，而且许多专家认为这是保守数字。这在中国几乎微不足道，仅占中国2014年2.3万亿美元出口额的0.65%。

人民币贬值在越南国内引发了更廉价中国商品涌入越南的担忧。越南央行迫于无奈，只能通过让越南盾贬值来进行防御，已经让汇率波幅在六天内扩大了两倍。

**拯救计划**

61岁的阮友唐登过三轮，靠在和平省（Hoa Binh）的啤酒厂发家并建立了自己的建筑帝国，他知道生活的艰辛，承诺要用一半的身家帮助越南打造小企业发展的基石。

阮友唐称，已于2月开业的“V+”购物中心的投资额为2,700万美元。该购物中心管理费低，旨在降低所售商品的价格，并出售从手袋、鞋到坚果及装饰品在内的各种商品。

“价格好，质量也好。这里必须是东南亚最便宜的地方之一，”阮友唐称。

越南工商会副会长Doan Duy Khuong称，贸易失衡“困扰决策者和商界”，遏制国内竞争。

尽管越南人看不上中国商品，但在企业缺乏资本以及家庭预算不多的情况下，中国商品的低价让此类商品成为不可避免的选择。

越南国内出现过零星的抵制中国商品的呼声，但都惨遭失败。

“V+”购物中心很受欢迎，一二层已经满租，另外三层的空间也预定了出去。阮友唐称，这仅仅是开始。

“越南商业正在走向消亡，我们需要有所作为，”他说。“我们是一个曾经打败过两大超级大国的国家，我不想让我们沦为一个为他国打工的打工仔国家。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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