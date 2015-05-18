越南称坚决反对中国禁渔令 中方回应（更新版）

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
（增加中国外交部发言人评论。）
路透河内5月17日 - 越南称，越南坚决反对中国对包括北部湾在内的一片海域实施的禁渔令，称这种行为是“无用的决定”。
越南外交部周六晚在网站发布声明称，中国的禁渔令违反了国际法，侵犯了越南的主权和管辖权。中国发布禁渔令，禁止5月16至8月1日期间在该海域进行渔业捕捞活动。
中国此举正值中越寻求修复关系之际。去年5月，中国在越南宣称主权的海域部署了价值10亿美元的”海洋石油981“钻井平台，导致中越船只在海上发生对抗，越南发生暴力反华示威。
中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称，“中国有关主管部门多年来一直在南海中国管辖海域实施伏季休渔。这既是中方保护有关海域海洋生物资源的正常行政管理措施，也是中方履行相关国际义务与责任的正当举措。”
最近发布的卫星图像显示，越南在南中国海两处区域进行明显的填海造地活动，不过越南的建设规模和进展速度远逊于中国。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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