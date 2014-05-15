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时事要闻 | 2014年 5月 15日 星期四 14:11 BJT

数百中国人为逃离越南暴乱进入柬埔寨--警方

路透金边5月15日 -柬埔寨警方周四表示，有数以百计的中国人为躲避越南的反华暴乱，而逃到柬埔寨。据报导，在越南暴动中已至少有20人死亡。

“昨天有逾600名中国人从越南越过Bavet检查站进入柬埔寨，”柬埔寨警方发言人士KirtChantharith对路透表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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