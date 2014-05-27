越南称本国一艘渔船在中越争议水域被中国船只撞沉

路透河内5月27日 - 越南海警司令阮广淡（Nguyen Quang Dam）称，一艘中国船只周一在距中国在南海争议水域部署的钻井平台不远的地方撞沉了一艘越南渔船。

阮广淡称，事故发生后，在附近作业的越南渔船救起了船上的10名渔民。

他还称，事故发生在距中国钻井平台17海里的水域。

“一艘来自中部城市岘港（Da Nang）的越南渔船被40艘中国渔船蓄意包围，随后该渔船遭到一艘中国船只的攻击，”阮广淡通过电话对路透说。

中国方面对此尚未发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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