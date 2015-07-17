中国国务院副总理张高丽访问越南 与越方高官举行会谈

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透河内7月16日 - 中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽周四在访越期间与越方高级领导人举行了会谈。
张高丽对越南进行为期两天访问的消息是在周一宣布的。去年中越关系因海上主权争议而变得紧张。
张高丽与越南总理阮晋勇、副总理阮春福进行了会面，并将在周五对越南国家主席及越共中央总书记进行礼节性拜访。
“在此次访问期间，中越将商讨推动经济、贸易及投资领域务实合作的详细措施，”越南外交部发言人黎海平周四在例行记者会上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。