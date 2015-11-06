中越领导人会晤 双方承诺管控分歧维护海上稳定

路透河内11月5日（记者 Martin Petty/Mai Nguyen） - 在越南访问的中国国家主席习近平与越南领导人周四就管控海上分歧达成共识。

去年中国在南海部署“海洋石油981钻井平台”后中越两国关系紧张，此后美国向一些越南重要官员示好。不过，从此次中越领导人会晤看不出两国关系有任何裂痕。

越南外交部发布的声明称，习近平向越南总理阮晋勇表示，双方要妥善管控分歧，坚持通过友好协商，维护海上稳定。

中越签订了12项双边协议，包括文化或友好交流，以及数项融资协议，其中涉及中国数家银行，但多数不愿透露细节或金额。

当初因钻井平台争议导致双边关系紧张后，阮晋勇是首位公开就此事批评中国的越南领导人。

越南外交部的声明称，阮晋勇向习近平强调，“双方应该管控分歧并坦诚交流，研究东海（南海，越南将其称为东海）非军事化，确保航行和飞行安全”。

中国在南沙群岛填海造岛引发他方不满，也让越南领导人感到棘手。

越南本周发生小规模反华示威活动，周四也发生了短时抗议，中国驻越南使馆外部署了大量警力。（完）