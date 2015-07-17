中国国务院副总理张高丽访问越南 与越方高官举行会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内7月16日 - 中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽周四在访越期间与越方高级领导人举行了会谈。

张高丽对越南进行为期两天访问的消息是在周一宣布的。去年中越关系因海上主权争议而变得紧张。

张高丽与越南总理阮晋勇、副总理阮春福进行了会面，并将在周五对越南国家主席及越共中央总书记进行礼节性拜访。

“在此次访问期间，中越将商讨推动经济、贸易及投资领域务实合作的详细措施，”越南外交部发言人黎海平周四在例行记者会上称。（完）