中国国务院副总理张高丽访问越南 与越方高官举行会谈

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内7月16日 - 中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽周四在访越期间与越方高级领导人举行了会谈。
张高丽对越南进行为期两天访问的消息是在周一宣布的。去年中越关系因海上主权争议而变得紧张。
张高丽与越南总理阮晋勇、副总理阮春福进行了会面，并将在周五对越南国家主席及越共中央总书记进行礼节性拜访。
“在此次访问期间，中越将商讨推动经济、贸易及投资领域务实合作的详细措施，”越南外交部发言人黎海平周四在例行记者会上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”