越南将对进口自中韩台的钢板征收保护性关税

路透河内5月31日 - 越南贸易部周三表示，将对进口自中国、韩国和台湾的涂漆镀锌钢板实施配额并征收保护性关税，为期三年，以保护国内生产商。

贸易部在网站声明中称，越南去年涂漆镀锌钢板的进口量激增逾70%，打压了国内生产商的市场份额。

根据声明，从6月中期开始的一年，对中国的免关税进口配额将维持在323,120吨，之后每年小幅递增直至2020年中期，超出配额的部门将征收19%的关税。

韩国和台湾钢企也面临特定的配额和关税。

越南贸易部称，2016年涂漆镀锌钢板进口量从2013年的130,798吨劲增至590,685吨，导致去年国内库存较2015年增加38%。(完)