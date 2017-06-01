越南将对进口自中韩台的钢板征收保护性关税

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透河内5月31日 - 越南贸易部周三表示，将对进口自中国、韩国和台湾的涂漆镀锌钢板实施配额并征收保护性关税，为期三年，以保护国内生产商。
贸易部在网站声明中称，越南去年涂漆镀锌钢板的进口量激增逾70%，打压了国内生产商的市场份额。
根据声明，从6月中期开始的一年，对中国的免关税进口配额将维持在323,120吨，之后每年小幅递增直至2020年中期，超出配额的部门将征收19%的关税。
韩国和台湾钢企也面临特定的配额和关税。
越南贸易部称，2016年涂漆镀锌钢板进口量从2013年的130,798吨劲增至590,685吨，导致去年国内库存较2015年增加38%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。