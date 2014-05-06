越南称中国钻井平台在越南水域非法作业，中方反驳

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内5月5日 （记者 Nguyen Phuong Linh） - 越南谴责中国“海洋石油981”深水钻井平台在南海的越南水域非法作业，要求中海油拆除该钻井平台。
中国对此回应称，“海洋石油981”完全是在中国水域作业。
中国海事局周六在其网站发布通告称，所有船只应当与“海洋石油981”保持1英里（1.6公里）远的距离。
“海洋石油981”钻井平台造价高达10亿美元，隶属于中海油，在香港以南的水域作业。
越南外交部发言人Le Hai Binh周日对中国海事局的通告作出反驳，称“海洋石油981”钻井平台的坐标位置在越南专属经济区内，位于距越南海岸线约120海里的越南大陆架上。
该发言人在声明中称，越南“坚决反对”中国公司的钻探活动。
“未经越南允许，他国在越南水域的所有活动都是非法和无效的，”Binh说。
越南国有能源公司PetroVietnam周日致函中海油称：强烈反对中方的行为，“要求中海油立即停止非法活动，把‘海洋石油981’拖出越南水域”。
尽管越南反对，中国海事局周一将“海洋石油981”周边禁航区扩大到3英里（4.8公里）。
中国外交部发言人华春莹被问及越方抗议时称，“海洋石油981”完全是在中国西沙群岛水域作业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译