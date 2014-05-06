越南称中国钻井平台在越南水域非法作业，中方反驳

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内5月5日 （记者 Nguyen Phuong Linh） - 越南谴责中国“海洋石油981”深水钻井平台在南海的越南水域非法作业，要求中海油拆除该钻井平台。

中国对此回应称，“海洋石油981”完全是在中国水域作业。

中国海事局周六在其网站发布通告称，所有船只应当与“海洋石油981”保持1英里（1.6公里）远的距离。

“海洋石油981”钻井平台造价高达10亿美元，隶属于中海油，在香港以南的水域作业。

越南外交部发言人Le Hai Binh周日对中国海事局的通告作出反驳，称“海洋石油981”钻井平台的坐标位置在越南专属经济区内，位于距越南海岸线约120海里的越南大陆架上。

该发言人在声明中称，越南“坚决反对”中国公司的钻探活动。

“未经越南允许，他国在越南水域的所有活动都是非法和无效的，”Binh说。

越南国有能源公司PetroVietnam周日致函中海油称：强烈反对中方的行为，“要求中海油立即停止非法活动，把‘海洋石油981’拖出越南水域”。

尽管越南反对，中国海事局周一将“海洋石油981”周边禁航区扩大到3英里（4.8公里）。

中国外交部发言人华春莹被问及越方抗议时称，“海洋石油981”完全是在中国西沙群岛水域作业。（完）