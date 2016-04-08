越南要求中国移走南海一钻井平台 中方拒绝

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京4月8日 - 越南今年第二次要求中国将一个有争议的钻井平台移走并放弃在南海管辖权不明的海域进行钻探的计划。中国外交部周五拒绝了越方的要求，称这是正常的商业勘探。
这个钻井平台耗资10亿美元，已经进入北部湾地区。越南称，两国仍在对该地区的“划界问题进行磋商”。
“有关的作业在毫无争议的中方管辖海域，是正常的商业勘探，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。“我们希望有关方面能够客观、理性地看待。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。