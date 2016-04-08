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时事要闻 | 2016年 4月 8日 星期五 18:54 BJT

越南要求中国移走南海一钻井平台 中方拒绝

路透北京4月8日 - 越南今年第二次要求中国将一个有争议的钻井平台移走并放弃在南海管辖权不明的海域进行钻探的计划。中国外交部周五拒绝了越方的要求，称这是正常的商业勘探。

这个钻井平台耗资10亿美元，已经进入北部湾地区。越南称，两国仍在对该地区的“划界问题进行磋商”。

“有关的作业在毫无争议的中方管辖海域，是正常的商业勘探，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。“我们希望有关方面能够客观、理性地看待。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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