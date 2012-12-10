越南两大城市发生反华示威

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透河内12月9日电---越南河内及胡志明这两大城市周日爆发罕见但短暂的反华示威活动。中国此前要求越方停止在争议海域单边开采石油，并停止对中国渔船的干扰。
中国的上述要求引发中越海上领土争端变得紧张。
约30人聚集在河内歌剧院对面，他们打着横幅并高喊反华口号，然後向中国驻越南大使馆进发。这是他们之前通过博客宣布示威游行计划的一部分。
当地警方快速出动，将这些示威者交由一辆巴士带走，目前尚不清楚他们被带走後的情况。在类似情况下，示威者通常在接受质询後会被释放。
据一位目击者称，胡志明市中心也爆发了小规模的反华示威，但很快就被平息，安全官员没收了示威者的标语并驱散了聚集的人群。
去年6-8月及今年7月时，越南曾爆发过一系列针对中国领土主权要求的示威活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。