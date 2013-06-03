越南警方驱散反华示威 拘捕20人

路透河内6月2日 - 越南河内市周日发生反华示威，警方迅速出动驱散示威人群，至少有20人被捕。此事表明该国政府虽然因南中国海主权争端与中国关系紧张，但对异见人士态度强硬。

路透目击者称，民众集会就近期发生的中国海军船只撞击越南渔船事件进行抗议，警员与便衣封锁集会现场，并迅速将示威者带到等在一旁的巴士上。

示威活动发生在河内还剑湖（Kien lake）附近，两名为外媒工作的越南记者也被拘禁。

越南一直因压制言论自由、拘捕诽谤者等问题而遭到美国在内的西方国家的指责。

外交人士及专家称，越南执政的共产党急于限制各种抗议活动，甚至是曾经可以容忍的反华示威，以防这样的活动演变成反政府运动。

近期因中国船只撞到一艘越南渔船，另有中国船只在一艘坐滩搁浅仁爱礁的菲律宾军舰的附近水域汇集，这令南中国海局势再次变得紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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