（修正）越南抗议中国在南沙群岛永暑礁新建机场进行校验试飞 中方回应

（第一段补上漏字）

路透河内1月2日 - 越南指责中国在南沙群岛永暑礁新建机场进行校验试飞侵犯其主权，称其违反双方签署的《关于指导解决中国和越南海上问题基本原则协议》。

越南外交部发言人黎海平（Le Hai Binh）称，该机场“非法”建在了“长沙群岛（中国称南沙群岛）中属于越南的岛礁领土上”。

美国称，对试飞活动加剧紧张关系表示担忧。

美国国务院发言人Pooja Jhunjhunwala称，“各声索国迫切需要公开承诺互相停止进一步填海造地，停止建设新设施，以及停止对有争议的领土进行军事化。”

“我们鼓励所有声索国避免损害地区稳定的单边行为，采取步骤为达成有意义的外交解决方案创造空间，以积极缓和紧张关系，”Pooja Jhunjhunwala说道。

中国外交部发言人华春莹称，“中国南沙群岛永暑礁新建机场已竣工。中国政府征用民航飞机对该机场进行校验试飞，旨在测试该机场设施是否符合民用航空标准。有关活动完全是中方主权范围内的事情”。

“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方不接受越方的无理指责。”

“当前中越关系总体保持发展势头。希望越方同中方相向而行，以实际行动推动中越双边关系持续健康稳定发展。”

越南外交部称，越南已向中国驻越大使馆递交了一份抗议照会，要求中国不要再次进行此类行为。

越南称，该试飞活动“严重侵犯了越南在长沙群岛中的主权”。（完）