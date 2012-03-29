越南对中国大米出口料剧增--报导

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透河内3月29日电（记者 Ho Binh Minh）---胡志明市法律报周四引述越南食品协会副主席Pham Van Bay的话报导称，今年越南对中国的大米出口可能大增，并确保大米收割高峰期越南国内价格稳定。
Bay表示，出口量料升至150万吨至200万吨，可能通过官方和非官方的贸易渠道销往中国。
此前行业预估为100万吨左右，今年越南计划出口720吨大米，有望由此超过泰国成为全球最大的大米出口国。
Bay拒绝进一步予以置评，因其未得到授权向外国媒体透露消息。
越南海关数据显示，去年越南向中国出口30.9万吨大米，2010年对中国出口量为12.45万吨。2012年出口预估值为2008年以来最高。
中国的需求和越南国内行业库存计划有助於稳定湄公河三角洲大米价格，尽管冬季-春季收割已经触顶，并将於下个月末结束。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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