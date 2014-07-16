中越在南海争议水域玩“猫捉老鼠”

路透南海“海洋石油981”钻井平台附近7月15日（记者 Martin Petty） - 面对一艘护卫“海洋石油981”钻井平台的中国船只的追逐，一艘越南海警船上的多名身穿蓝色迷彩服的船员快速登上甲板。

越南海警船加大马力，冒出股股浓烟。船上的扩音器发出中文警告信息。

“你们必须立即撤离所有船只，这里是越南专属经济区，”越方发出警告称。这艘越南海警船及其两旁的一些其他船只开始后退。

“撤离你们的船只，移走海洋石油981钻井平台。”

一些中国船只从护卫“海洋石油981”钻井平台的20多艘船只组成的舰队中驶出来，加入了追逐行列。中国方面5月初在没有通知的情况下部署了该钻井平台，此事引发中国同越南的关系出现30年来最严重的破裂。

周二，带有少许外国记者的越南海警船8003进入距离“海洋石油981”钻井平台10海里地带，但那已经是其想接近的距离，海警船在此逗留了半小时。

这样的“猫捉老鼠”游戏两个月来经常上演，越南海警船8003的船员全都看在了眼里。由于寡不敌众加上武器装备弱，越南海警船撤退，中国船只最终放弃了追逐。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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