白宫支持通过法律途径解决中越纠纷

路透华盛顿5月22日 - 美国白宫周四称，将支持越南通过法律行动解决中越间因钻井平台引发的纠纷。

越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)曾表示，其政府正在考虑针对中国采取包括法律行动在内的各种“防卫选择”。

美国支持越南的此类举动可能会激怒中国。

“维护和平与稳定、尊重国际法、保证合法商业活动不受阻碍以及南海海空航行自由，涉及到美国的国家利益，”白宫发言人Patrick Ventrell被问及越南总理阮晋勇的相关言论时称。

“美国支持使用外交和其他和平途径来处理和解决分歧，包括使用仲裁或其他国际法律机制。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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