白宫支持通过法律途径解决中越纠纷

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿5月22日 - 美国白宫周四称，将支持越南通过法律行动解决中越间因钻井平台引发的纠纷。
越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)曾表示，其政府正在考虑针对中国采取包括法律行动在内的各种“防卫选择”。
美国支持越南的此类举动可能会激怒中国。
“维护和平与稳定、尊重国际法、保证合法商业活动不受阻碍以及南海海空航行自由，涉及到美国的国家利益，”白宫发言人Patrick Ventrell被问及越南总理阮晋勇的相关言论时称。
“美国支持使用外交和其他和平途径来处理和解决分歧，包括使用仲裁或其他国际法律机制。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
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