中越关系：人民解放军总参谋长称他国在南中国海挑起争端，促美客观看待

路透华盛顿5月15日 - 中国人民解放军总参谋长房峰辉周四表示，在越南引发反华暴乱的钻井平台是在中国海域，尽管发生了暴力事件，但中国还将继续该平台的运作。

房峰辉在美国五角大楼同美军方高层举行的记者会上表示，他国在南中国海挑起争端。他敦促美国“客观看待”局势。

南海情势紧张导致越南发生暴力排华事件，已造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南。这是1979年中越战争以来，两国关系遭遇到的最严重的问题。(完)