越南当局阻止反华示威活动 大批中方人员撤离

路透河内5月18日 -越南周日在一些大城市布署大量警力，以避免出现反华示威活动，此前国内多个工业园区发生罕见的暴乱并导致伤亡，使越南与中国在南海主权问题上的紧张对峙变得越发严重。

新华社报导，继上周中国劳工和中资企业受到冲击后，中国政府已协助3,000多名中方人员回国，并于周日派遣五艘船只前往越南撤回更多人员。

据目击者称，在越南首都河内和经济中心胡志明市有人试图发起抗议活动后，几分钟内就有数人被逮捕。越南当局承诺将极力避免上周在南部和中部三省的暴力事件重演。

中国外交部声明称，16名伤势较重的中国公民已于周日早晨由中国政府派出的医疗包机接回国内。

周六发送给越南手机用户的一条文字信息称，越南总理阮晋勇已命令公安等部门制止非法活动。公安部门的一名主要调查人员否认在骚乱发生时当局袖手旁观的说法。

中国外交部周六提醒中国公民近期暂勿前往越南；在越中国公民和机构提高风险意识，加强安全防范，避免外出。

骚乱分子还将矛头对准台资和港资企业，估计是将其误认为大陆企业。周日新加坡公布声明，称越南外交部长范平明已致电新加坡外长，保证两国合资企业的工业园区将受到保护。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。