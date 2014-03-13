越南军方称中国卫星发现可能为失联客机残骸目标 越方将重搜该水域

路透越南富国岛3月13日 -越南军方表示，中国卫星发现可能为马来西亚航空公司MASM.KL失联客机残骸的目标，越南已经对这一区域进行过搜索，不过现在又派出一架飞机再次进行搜索。

”我们知道(这一区域)，并在过去三天派出多架次飞机对那里进行搜索，“越南交通部副部长Pham Quy Tieu对路透表示。”今天一架(军用)飞机将再次搜索该地区，“他说。

另一位军方人员表示，越南正在等待中国卫星周日拍回的吉隆坡东北部和越南南部水域照片，以便确定具体方位，并展开进一步调查。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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