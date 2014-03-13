越南军方称中国卫星发现可能为失联客机残骸目标 越方将重搜该水域

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透越南富国岛3月13日 -越南军方表示，中国卫星发现可能为马来西亚航空公司MASM.KL失联客机残骸的目标，越南已经对这一区域进行过搜索，不过现在又派出一架飞机再次进行搜索。
”我们知道(这一区域)，并在过去三天派出多架次飞机对那里进行搜索，“越南交通部副部长Pham Quy Tieu对路透表示。”今天一架(军用)飞机将再次搜索该地区，“他说。
另一位军方人员表示，越南正在等待中国卫星周日拍回的吉隆坡东北部和越南南部水域照片，以便确定具体方位，并展开进一步调查。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：