越南一军用直升机坠毁 十余人死亡

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透河内7月7日 - 据目击者和政府官员称，一架军用直升机在越南首都河内郊区的一个居民区坠毁，造成十余人死亡。
这架直升机周一清晨在距河内市中心以西大约30公里处的一个住宅区附近坠毁，当地官员正在调查事故并评估损失。
河内Thach That地区一名官员称，十多名军人死亡。
官员们没有透露是否有幸存者以及是否有平民受伤或死亡。一位路透目击者看到有消防车抵达事发现场，有人正在抬走似乎为直升机残骸的物体。
事发现场在一个军用机场附近，已被军方和警方封锁。
一位当地居民对路透称，她在事发现场周边看到至少12具尸体。一些小贩称，机上载着的是不久前刚从他们那里买食品的伞兵。
目前尚不清楚出事直升机的机型。越南军方直升机大多数为前苏联时期的机型。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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