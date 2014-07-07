越南军用直升机河内坠毁 16人丧生（更新版）

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透河内7月7日 - 越南军方称，一架军用直升机周一在越南首都河内周边的一个住宅区域坠毁，导致16人死亡，五人严重受伤。
越南人民军副总参谋长武文俊（Vo Van Tuan）表示，这架苏联时代的MI-171直升机周一清晨坠毁时在执行训练任务。
“坠毁的原因是技术故障。这是个巨大损失，”武文俊对路透说道，并称伤亡者均为机上人员，没有平民受伤。
目击者看到消防车抵达坠机现场，以及人们将看似残骸的碎片抬走。
军方和警察禁止记者进入坠机现场。现场距离一个军用机场和一个住宅区域不远，位于市中心以西大约30公里处。
一些小贩们称，机上人员是空降兵，他们此前刚刚从小贩那里购买了食物。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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