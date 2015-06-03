越南接收两艘新的“闪电”级导弹艇

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透河内6月2日 - 越南周二接收了两艘新的导弹艇。这两艘舰艇以俄罗斯相关舰艇为模型，在越南国内建造，目的是加强海上防御力量。
这两艘毒蜘蛛级、即闪电级导弹艇配备16枚射程130公里的导弹和自动武器，为越南海军六艘此类舰艇订单的一部分。已有两艘导弹艇在去年交付。
越南政府新闻网站发布了上述消息。
根据报导，越南国防部副部长张光庆称，这些新的舰艇表明越南可“全面掌握现代军用造船技术和技能”，这将提高越南的战斗力，协助保护越南的海上主权。
报导还称，这些舰艇可与轻型战舰、两栖战舰及护卫舰媲美，能保护潜艇并执行侦察任务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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