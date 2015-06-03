越南接收两艘新的“闪电”级导弹艇

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内6月2日 - 越南周二接收了两艘新的导弹艇。这两艘舰艇以俄罗斯相关舰艇为模型，在越南国内建造，目的是加强海上防御力量。
这两艘毒蜘蛛级、即闪电级导弹艇配备16枚射程130公里的导弹和自动武器，为越南海军六艘此类舰艇订单的一部分。已有两艘导弹艇在去年交付。
越南政府新闻网站发布了上述消息。
根据报导，越南国防部副部长张光庆称，这些新的舰艇表明越南可“全面掌握现代军用造船技术和技能”，这将提高越南的战斗力，协助保护越南的海上主权。
报导还称，这些舰艇可与轻型战舰、两栖战舰及护卫舰媲美，能保护潜艇并执行侦察任务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。