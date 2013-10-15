越南狗狗的归宿：不再只是盘中餐

10月5日在越南狗狗选美大赛中拍到的Nguyen Duy Hiep与他的德国牧羊犬。 REUTERS/Kham

路透河内/10月15日 - 一名泪眼婆娑的妇女在亲属的陪伴下向逝去的“亲人” 做最后的告别，而身旁的殡仪人员重重关上火化间的大门，火苗瞬间吞没小棺材内的逝者遗体。

匆匆安排的告别、火化及撒骨灰仪式，主角是越南一只13岁、名叫Capi的狗，罹患糖尿病的它当天辞世。Capi的主人Nguyen Thanh Huyen预订了Bao Sinh猫狗之家的一站式服务，后者给宠物提供所有与给人类一样的服务。

Huyen是一名教师，她说：“我很高兴有这样一个地方，否则我实在不知道该怎样处理Capi的遗体”。

宠物之家拥有为宠物服务的SPA、酒店和火葬场等设施，它正在改变越南一直以来以狗肉盛宴“享誉”全球的恶名。

Huyen说，日本狆Capi是家里的一份子。越南人喜欢养吉娃娃和贵宾犬之类的时尚犬种，他们对待宠物犬和肉食犬的态度大相径庭。在越南，名贵犬种受到有钱人的追捧，成为身份地位的象征，或成为阔门大院的护院犬。

Nguyen Duy Hiep 是一名狗贩，他说德国牧羊犬的售价在14,000-40,000美元之间，有时更贵。他自己养了三条德国牧羊犬，但绝不会把它们摆上餐桌。他说：“吃狗和养狗完全是两码儿”。

**人类最好的朋友？**

Nguyen Bao Sinh是宠物之家的老板，他扩大了宠物之家的服务种类，迎合人们亲狗的心理。1992年他开设了一间宠物旅社，其中甚至包括带有私人房间的繁育中心。

Sinh表示，在贫困和食物短缺的年代里食用狗肉是可以理解的，但现在“越南食品充足，人们的生活标准也提高了，再吃狗肉则是野蛮而残忍的”。

不过并不是所有人都这样想，要劝服众多越南人相信狗是人类最好的朋友并非易事。

河内郊区一个狗市的一位商贩告诉路透记者，每三天会有一辆载重两吨的卡车往他所在的村庄运送一车供人食用的活狗。

法国女影星兼动物权益保护人士碧姬·芭铎强烈谴责这种行为，称其“令人震惊”。芭铎4月发表一封致泰国总理英拉的公开信中，敦促泰国终止与越南的活狗贸易，称每年至少10万只狗“经过条件极为恶劣的运输……最终在越南遭到残忍的杀害，并被端上餐桌。”

但旧习难改，因为越南人相信吃狗肉会交好运，因此食用狗肉在越南仍大行其道。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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