越南副总理：希望和平解决中越领土纠纷

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透东京5月22日 - 越南副总理Vu Duc Dam周四称，希望和平解决中越领土纠纷，并在密切关注菲律宾将中菲领土纠纷提交国际仲裁庭仲裁的进展。
Dam在接受路透采访时重申，越南要求中国撤回部署在南海有争议水域的钻井平台，但没有设定最后期限。
“和其他对话一样……我们没有提出最后期限的问题。”在日本参加未来亚洲会议的Dam表示。
Dam还指出，越南承诺将采取一切必要措施保护外国投资者和企业的利益；上周越南爆发反华暴乱。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。