越南副总理：希望和平解决中越领土纠纷

路透东京5月22日 - 越南副总理Vu Duc Dam周四称，希望和平解决中越领土纠纷，并在密切关注菲律宾将中菲领土纠纷提交国际仲裁庭仲裁的进展。

Dam在接受路透采访时重申，越南要求中国撤回部署在南海有争议水域的钻井平台，但没有设定最后期限。

“和其他对话一样……我们没有提出最后期限的问题。”在日本参加未来亚洲会议的Dam表示。

Dam还指出，越南承诺将采取一切必要措施保护外国投资者和企业的利益；上周越南爆发反华暴乱。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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