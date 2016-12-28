越南政府称2016年获得的FDI将达创纪录的158亿美元

路透河内12月28日 - 越南政府周三称，2016年越南将获得158亿美元外国直接投资(FDI)，较上年增长9%。

政府在网上公布的一份报告中称，今年已承诺的以及对现有项目的追加资金可能较2015年增长7%，总计244亿美元。

2016年韩国投资者承诺的投资最多，包括LG显示器 (034220.KS)有机发光二极体(OLED)屏幕厂的15亿美元，以及LG Innotek's (011070.KS)相机厂的5.5亿美元。(完)