越南政府称2016年获得的FDI将达创纪录的158亿美元

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透河内12月28日 - 越南政府周三称，2016年越南将获得158亿美元外国直接投资(FDI)，较上年增长9%。
政府在网上公布的一份报告中称，今年已承诺的以及对现有项目的追加资金可能较2015年增长7%，总计244亿美元。
2016年韩国投资者承诺的投资最多，包括LG显示器 (034220.KS)有机发光二极体(OLED)屏幕厂的15亿美元，以及LG Innotek's (011070.KS)相机厂的5.5亿美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张荻)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。