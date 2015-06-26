越南将取消多数上市企业外资持股比例限制--电视台

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透河内6月26日 - 越南国家电视台周五称，越南将允许外资持有多数国内上市公司的100%股权，而非之前预期的60%持股比例限制。
电视台援引越南政府指令称，政府已签署一项命令，对目前要求外资对上市公司持股比例不高于49%的规定进行修改。
报导未提供更多细节，且未提及新规何时生效。
但电视台称，新规不适用于政府需要保留控制权的某些企业或行业。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。