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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 17:55 BJT

越南将取消多数上市企业外资持股比例限制--电视台

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内6月26日 - 越南国家电视台周五称，越南将允许外资持有多数国内上市公司的100%股权，而非之前预期的60%持股比例限制。

电视台援引越南政府指令称，政府已签署一项命令，对目前要求外资对上市公司持股比例不高于49%的规定进行修改。

报道未提供更多细节，且未提及新规何时生效。

但电视台称，新规不适用于政府需要保留控制权的某些企业或行业。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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