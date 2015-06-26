越南将取消多数上市企业外资持股比例限制--电视台

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内6月26日 - 越南国家电视台周五称，越南将允许外资持有多数国内上市公司的100%股权，而非之前预期的60%持股比例限制。
电视台援引越南政府指令称，政府已签署一项命令，对目前要求外资对上市公司持股比例不高于49%的规定进行修改。
报道未提供更多细节，且未提及新规何时生效。
但电视台称，新规不适用于政府需要保留控制权的某些企业或行业。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”