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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 15:47 BJT

越南经济: 2012年贸易顺差7.8亿美元,为1993年以来首次录得顺差

路透河内1月16日 - 越南海关周三表示,该国2012年录得贸易顺差7.8亿美元,为1993年以来首次录得顺差,主要因国内经济放缓损及进口.

越南财政部下属海关部门发表报告称,2012年出口同比增长18.2%至1,146亿美元,进口增长6.6%至1,138亿美元.

据官方媒体报导,越南政府计划使2013年全年贸易逆差维持在100亿美元左右,相当于出口额的8%.

越南工贸部表示,今年出口同比料增长10%至1,261亿美元,进口料跳增19%至1,360亿美元,从而录得贸易逆差99亿美元.(完) (编译 许娜; 审校 杜明霞)
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