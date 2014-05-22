独家：越南总理称正考虑就领海争端对中国采取法律行动

路透马尼拉5月22日 - 越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)表示，其政府正在考虑针对中国采取包括法律行动在内的各种“防卫选择”。此前中国在南海有争议水域搭建了一座钻井平台。

阮晋勇就路透提问给出的书面回复中做出上述表示，这是他首次表明越南将可能采取法律行动。而该威胁可能会激怒北京。

“越南正在考虑各种防卫选择，包括在遵循国际法原则下采取法律行动，”阮晋勇在周三晚间发送的电子邮件中写道。他并未详述正在考虑的其他选项。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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