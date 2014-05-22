独家：越南总理称正考虑就领海争端对中国采取法律行动

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透马尼拉5月22日 - 越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)表示，其政府正在考虑针对中国采取包括法律行动在内的各种“防卫选择”。此前中国在南海有争议水域搭建了一座钻井平台。
阮晋勇就路透提问给出的书面回复中做出上述表示，这是他首次表明越南将可能采取法律行动。而该威胁可能会激怒北京。
“越南正在考虑各种防卫选择，包括在遵循国际法原则下采取法律行动，”阮晋勇在周三晚间发送的电子邮件中写道。他并未详述正在考虑的其他选项。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。