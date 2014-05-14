综述：越南投资风险上升 台湾厂商仍着眼内需及外贸益处

越南平阳省一家中国企业厂房前被损毁的公司标牌，摄于2014年5月14日。 REUTERS/CDVN

* 台资厂虽惊恐但不至于撤资

* 越南在外资及内需上仍有利基

* 短线越南概念股受挫

记者 林妙容

路透台北5月14日 -一场越南人民的示威游行演变成暴力打砸抢，令投资越南多年的台资厂商所始料未及。尽管越南投资风险看似升高，但台商当时布局越南着眼的内需及外贸利基尚未动摇，对越南的投资策略尚不致贸然生变。

越南目前是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的国家成员，也是〞中国-东协自由贸易区〞成员国，再加上成本的优势，因此台资企业认为除非事情演变至〞不可控〞的地步，否则仍希望保留原有的布局。

“自由贸易就是哪里有利往哪里去...但当然国家风险也是投资的评估项目之一。”台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)副总经理刘季刚说。

因应越南的暴动事件，中钢今日已经公告，目前于越南巴地头顿省投资设立持股51%之中钢住金越南公司工厂先行停工，工厂及胡志明市办公室暂时停止上班，台籍干部亦已全数撤至胡志明市饭店中居住。

刘季刚指出，由于事件刚发生，任何投资决策的改变都需要观察后续发展再评估。但他也指出，由于越南享有东协FTA的关税优惠，产品的竞争力同样是台湾厂商考量去留的重点。

事实上，不少上市及上柜公司相信此事件有机会平和落幕，如果事件〞可控〞，当不至于严重至撤厂。

一名在越南设有工厂的纺织公司高层指出，多数台商在越南投入心血，不太可能说撤就撤。

另一台资厂主管坦言，部分台资厂担心台湾与其他国家及地区签署FTA的进程缓慢，过去几年着眼于越南享有的产品税率竞争优势逐年生效，以及中国劳动力成本的升高，转进越南设厂，是有着长期布局的考量，不会冒然改变决策。

**内需市场生根同样变动不易**

除了外贸产品竞争力的考量外，内需型厂商同样不会轻易放弃市场。

此次也受波及的全球轮胎大厂—正新(2105.TW)副总经理吴轩妙表示，由于该公司着眼于越南内需市场，投资金额大，要变化也不容易，预期在动乱平息后寻求时机复工。

〞已经去了还是要继续做...最大的影响是那些想进去但还没进去的人。〞吴轩妙说。

他指出，厂商要转移至其他的地方并不容易，但持平来看，台厂投资对越南经济影响重大，提供数十万越南劳工工作机会，〞越南工人还是要吃饭，不上工就没饭吃。〞他说。

他预估事件不会延烧太久，但也承认这类风险难以控制，只能面对。

越南的总人口数近9,000万人，约是台湾人口数的3.9倍。

台湾经济部根据越南计划投资部(MPI)所提供的数据显示，自1988年至今年3月为止，台商赴越南投资累计投资金额为273亿美元，排外资投资第四位，次于日本的353亿美元、南韩的304亿美元及新加坡的301亿美元。

中国大陆在越南的投资则约69.9亿美元，主要集中地区在平阳省，与台商投资集中地类似。

台商在越南平阳省、胡志明市及同奈省三地的投资金额比重达37%，投资件数则超过半数达55%。

**台商仍惊恐未定**

台商在越南投资产业主要为制造业，包括纺织成衣、木制家具、制鞋、炼钢、机车、食品、电机电子等。知名台商包括台南纺织(1440.TW)、宝成鞋业(9904.TW)、台塑集团河静炼钢厂、三阳机车(2206.TW)、鸿海(2317.TW)、光宝(2301.TW)等。

台湾经济部投资业务处副处长杨宏对路透表示，由于陆资厂在越南的投资不多，但与台商投资区重叠，加上台厂的中文招牌容易为越南民众混淆，因此遭受池鱼之殃。

经济商最新的统计指出，目前在越南有100多家台资厂商受到打砸抢等影响，其中有11家厂商被放火烧毁，〞损失算蛮严重的，〞杨宏说。

越南台商会总会长刘美德则初步评估，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。

刘美德并称，这是台商在越南20多年来遭遇最大的损害事件，事件演变成厂房被烧毁等事件，而且不只台商聚集最多的平阳省，包括邻近的西宁省、龙安省、胡志明、仁泽及同奈省等都传出台商厂房被侵入或烧毁的事件。

她称，台湾商会这里汇集越南台商本次损失的统计，除了平阳省出现的暴动排华事件之外，仁泽省的台塑及南宝树脂的厂房也被烧了。人员部分，刘美德表示，在台厂里已传出有一名陆籍干部死亡，台籍干部数人受伤。

刘美德指出，由于不确定事态将如何发展，许多台商都希望尽快返回台湾，因留在越南工厂也暂时无法回复运作，目前已约有上百人表达希望尽快回台。

她也指出，希望政府能在事件告一段落后，向越南政府交涉赔偿事宜。

刘美德转述台商今早的讯息称，〞大家很不安，都吓坏了。有些人今天早上想开车从平阳出来，但暴民设路障，有人就冲过去，有人绕路，大家都吓坏了。〞

台塑集团表示，旗下南亚(1303.TW)及台化(1326.TW)于越南仁泽转投资公司台湾兴业厂房遭破坏，产生财务损失，但未给予细节。

台化总经理洪福源说，〞有人侵入(越南)工厂，遭到破坏，宿舍的财物被抢走。〞

**越南概念股受挫**

在越南设有工厂的许多上市公司，在一早股市开市后纷纷公告关于越南的情况，但多数称暂时无法评估损失。

但部分被归类为越南概念股的公司股价已重挫。包括錩兴(2415.TW)股价一度跌停，但收盘收小跌幅至3.55%报17.65台币；伸兴1558.TWO收跌6.14%、儒鸿(1476.TW)亦收低 3.01%，表现均明显逊于大盘收高0.65%。

上周南海紧张局势升级，此前中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。

越南总理阮晋勇(Nguyen TanDung)周日在出席东盟首脑峰会时表示，越南保持了“最大程度的克制”，并使用一切对话手段敦促中国移走该钻井平台。

中国外交部长王毅稍早表示，中越两国正在就目前事态进行必要沟通，中方正敦促越方冷静下来，尊重中国的主权和管辖权，不要试图将局势进一步复杂化和扩大化。(完)

(审校 杨淑祯)

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