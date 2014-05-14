综述：越南投资风险上升 台湾厂商仍着眼内需及外贸益处

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
* 台资厂虽惊恐但不至于撤资
* 越南在外资及内需上仍有利基
* 短线越南概念股受挫
记者 林妙容
路透台北5月14日 -一场越南人民的示威游行演变成暴力打砸抢，令投资越南多年的台资厂商所始料未及。尽管越南投资风险看似升高，但台商当时布局越南着眼的内需及外贸利基尚未动摇，对越南的投资策略尚不致贸然生变。
越南目前是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的国家成员，也是〞中国-东协自由贸易区〞成员国，再加上成本的优势，因此台资企业认为除非事情演变至〞不可控〞的地步，否则仍希望保留原有的布局。
“自由贸易就是哪里有利往哪里去...但当然国家风险也是投资的评估项目之一。”台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)副总经理刘季刚说。
因应越南的暴动事件，中钢今日已经公告，目前于越南巴地头顿省投资设立持股51%之中钢住金越南公司工厂先行停工，工厂及胡志明市办公室暂时停止上班，台籍干部亦已全数撤至胡志明市饭店中居住。
刘季刚指出，由于事件刚发生，任何投资决策的改变都需要观察后续发展再评估。但他也指出，由于越南享有东协FTA的关税优惠，产品的竞争力同样是台湾厂商考量去留的重点。
事实上，不少上市及上柜公司相信此事件有机会平和落幕，如果事件〞可控〞，当不至于严重至撤厂。
一名在越南设有工厂的纺织公司高层指出，多数台商在越南投入心血，不太可能说撤就撤。
另一台资厂主管坦言，部分台资厂担心台湾与其他国家及地区签署FTA的进程缓慢，过去几年着眼于越南享有的产品税率竞争优势逐年生效，以及中国劳动力成本的升高，转进越南设厂，是有着长期布局的考量，不会冒然改变决策。
**内需市场生根同样变动不易**
除了外贸产品竞争力的考量外，内需型厂商同样不会轻易放弃市场。
此次也受波及的全球轮胎大厂—正新(2105.TW)副总经理吴轩妙表示，由于该公司着眼于越南内需市场，投资金额大，要变化也不容易，预期在动乱平息后寻求时机复工。
〞已经去了还是要继续做...最大的影响是那些想进去但还没进去的人。〞吴轩妙说。
他指出，厂商要转移至其他的地方并不容易，但持平来看，台厂投资对越南经济影响重大，提供数十万越南劳工工作机会，〞越南工人还是要吃饭，不上工就没饭吃。〞他说。
他预估事件不会延烧太久，但也承认这类风险难以控制，只能面对。
越南的总人口数近9,000万人，约是台湾人口数的3.9倍。
台湾经济部根据越南计划投资部(MPI)所提供的数据显示，自1988年至今年3月为止，台商赴越南投资累计投资金额为273亿美元，排外资投资第四位，次于日本的353亿美元、南韩的304亿美元及新加坡的301亿美元。
中国大陆在越南的投资则约69.9亿美元，主要集中地区在平阳省，与台商投资集中地类似。
台商在越南平阳省、胡志明市及同奈省三地的投资金额比重达37%，投资件数则超过半数达55%。
**台商仍惊恐未定**
台商在越南投资产业主要为制造业，包括纺织成衣、木制家具、制鞋、炼钢、机车、食品、电机电子等。知名台商包括台南纺织(1440.TW)、宝成鞋业(9904.TW)、台塑集团河静炼钢厂、三阳机车(2206.TW)、鸿海(2317.TW)、光宝(2301.TW)等。
台湾经济部投资业务处副处长杨宏对路透表示，由于陆资厂在越南的投资不多，但与台商投资区重叠，加上台厂的中文招牌容易为越南民众混淆，因此遭受池鱼之殃。
经济商最新的统计指出，目前在越南有100多家台资厂商受到打砸抢等影响，其中有11家厂商被放火烧毁，〞损失算蛮严重的，〞杨宏说。
越南台商会总会长刘美德则初步评估，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。
刘美德并称，这是台商在越南20多年来遭遇最大的损害事件，事件演变成厂房被烧毁等事件，而且不只台商聚集最多的平阳省，包括邻近的西宁省、龙安省、胡志明、仁泽及同奈省等都传出台商厂房被侵入或烧毁的事件。
她称，台湾商会这里汇集越南台商本次损失的统计，除了平阳省出现的暴动排华事件之外，仁泽省的台塑及南宝树脂的厂房也被烧了。人员部分，刘美德表示，在台厂里已传出有一名陆籍干部死亡，台籍干部数人受伤。
刘美德指出，由于不确定事态将如何发展，许多台商都希望尽快返回台湾，因留在越南工厂也暂时无法回复运作，目前已约有上百人表达希望尽快回台。
她也指出，希望政府能在事件告一段落后，向越南政府交涉赔偿事宜。
刘美德转述台商今早的讯息称，〞大家很不安，都吓坏了。有些人今天早上想开车从平阳出来，但暴民设路障，有人就冲过去，有人绕路，大家都吓坏了。〞
台塑集团表示，旗下南亚(1303.TW)及台化(1326.TW)于越南仁泽转投资公司台湾兴业厂房遭破坏，产生财务损失，但未给予细节。
台化总经理洪福源说，〞有人侵入(越南)工厂，遭到破坏，宿舍的财物被抢走。〞
**越南概念股受挫**
在越南设有工厂的许多上市公司，在一早股市开市后纷纷公告关于越南的情况，但多数称暂时无法评估损失。
但部分被归类为越南概念股的公司股价已重挫。包括錩兴(2415.TW)股价一度跌停，但收盘收小跌幅至3.55%报17.65台币；伸兴1558.TWO收跌6.14%、儒鸿(1476.TW)亦收低 3.01%，表现均明显逊于大盘收高0.65%。
上周南海紧张局势升级，此前中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。
越南总理阮晋勇(Nguyen TanDung)周日在出席东盟首脑峰会时表示，越南保持了“最大程度的克制”，并使用一切对话手段敦促中国移走该钻井平台。
中国外交部长王毅稍早表示，中越两国正在就目前事态进行必要沟通，中方正敦促越方冷静下来，尊重中国的主权和管辖权，不要试图将局势进一步复杂化和扩大化。(完)
(审校 杨淑祯)
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