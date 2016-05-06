越南请求日本提供船舰 以加强海岸警卫力量

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内5月5日 - 一名日本官员周四称，越南已请求日本提供船舰，协助其加强海岸警卫力量。这是日本和越南加强双边关系的最新迹象，两国均与中国存在海上争议。
日本方面的发言人Masato Otaka称，日本外相岸田文雄访越期间与越南总理阮春福及外长范平明会面时，越方提出上述请求。
“越南想要新的船舰。”该发言人还称，尚未确定时间安排、交付方式、费用及船舰数量等事宜。
越南一直在推动军事现代化，近期从俄罗斯购买了六艘先进的基洛级潜艇。
Otaka说：“越方认为他们需要整体加强海岸警卫力量，因此我们作出了回应。”Otaka补充道，向越南提供船舰“与南海问题无直接关联”。
Otaka透露，岸田文雄周五将出席两国合作会议，主要议题是经济合作。
据越南政府数据，日本是仅次于韩国的、越南第二大投资来源国，截至2016年4月时日本在越南投资金额约390亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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