越南请求日本提供船舰 以加强海岸警卫力量

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内5月5日 - 一名日本官员周四称，越南已请求日本提供船舰，协助其加强海岸警卫力量。这是日本和越南加强双边关系的最新迹象，两国均与中国存在海上争议。

日本方面的发言人Masato Otaka称，日本外相岸田文雄访越期间与越南总理阮春福及外长范平明会面时，越方提出上述请求。

“越南想要新的船舰。”该发言人还称，尚未确定时间安排、交付方式、费用及船舰数量等事宜。

越南一直在推动军事现代化，近期从俄罗斯购买了六艘先进的基洛级潜艇。

Otaka说：“越方认为他们需要整体加强海岸警卫力量，因此我们作出了回应。”Otaka补充道，向越南提供船舰“与南海问题无直接关联”。

Otaka透露，岸田文雄周五将出席两国合作会议，主要议题是经济合作。

据越南政府数据，日本是仅次于韩国的、越南第二大投资来源国，截至2016年4月时日本在越南投资金额约390亿美元。（完）