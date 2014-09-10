博客：TPP或使越南服装业力压“中国制造”

记者 Krista Hughes

如果美国能在跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判中如愿以偿，那么“中国制造”在美国服装店里将会不再那么常见了。

美国的目的是达成可让越南在TPP成员国中成为大赢家之一的协议，这样越南就可从中国和其他非TPP成员国手中赢得服装市场份额，而非从墨西哥和中美地区争抢市场份额。

眼下，得益于地区贸易协定，美国一半的纱线和纺织出口流向边境以南，然后利用那里廉价的劳动力生产成衣，其中的大多数服装最终销往美国市场，而且没有关税。

美国纱线和纺织行业的许多企业担心，TPP会破坏这种商业模式。美国棉纱和纺织行业规模达570亿美元，这种商业模式曾帮助该行业走出长达十年的低迷期，支撑了逾150万个地区就业岗位。

一位要求匿名的美国官员称，像原产地规则、关税削减的差别化时间表等工具，不仅可保护地区利益，同时也是对越南的重视。

了解TPP谈判的美国人士确信，越南能从没有贸易优惠的中国和其他国家抢夺到可观的市场份额。

“如果TPP对中美地区造成伤害，那会对当地的行业带来破坏性影响，”合成纤维纱线制造商Unifi (UFI.N)的执行长贾斯珀（Bill Jasper）说。

“如果能合理地组织、明智地谈判，我觉得遭受大部分影响的将是中国，而不是该地区。”

服装产业是越南的优先问题，但这对其他国家而言只是众多问题中的一个，他们可能在其它领域寻求让步，以换取美国对纺织业的支持。越南本周正在主持进行又一轮TPP谈判。

其他参与TPP的国家包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和新加坡。

许多业内人行和专家认为，TPP会刺激全球纺织和服装贸易发生进一步的变化。

中国2010年在美国服装市场所占份额为39%，在2014年中期时已经跌破37%，而越南在美国服装市场的份额已经攀升至10%以上。

“越南（的制造成本）本就比中国低，而届时的免税优惠可能提供12-32%减税待遇，这会产生巨大的影响，”美国时装业协会主席JuliaHughes说。

路透就此向中国商务部和中国纺织品进出口商会寻求置评，前者没有回复，后者不愿置评。

中国针织服装产品制造商申洲国际(2313.HK)上周在一份中期报告中称，主要进口国的贸易政策苛刻，制造成本攀升，这些正在压缩市场份额。该公司计划在越南设立面料和服装工厂。

其它一些中资企业也打算将越南作为基地，譬如天虹纺织(2678.HK)、互太纺织(1382.HK)等。（完）