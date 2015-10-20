越南总理称今年越南经济料增长逾6.5%

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透河内10月20日（记者 Ho Binh Minh/My Pham） - 越南总理阮晋勇周二称，今年越南经济增速将超过6.5%，录得2010年以来最快增速；越南还成功控制了通胀和坏账。
阮晋勇对国会称，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）可能于今年晚些时候或2016年初签署，最早可能在2017年底生效。
“回首过去五年，尽管面对很多困难、弱点和限制，我们仍基本达到了目标，”阮晋勇在电视讲话中称。
阮晋勇表示，2016年越南经济料增长6.7%，2020年以前平均增速在6.5%-7%之间。今年的通胀率将为2%，2016年通胀率不会超过5%。
他还指出，截至9月坏账率为2.9%，远低于2012年的17.23%。今年信贷增长可能达到17%，为四年来最快，2014年增速为14.16%。
阮晋勇称，2011年到今年年底期间的外商直接投资（FDI）可能突破580亿美元，同期料有240亿美元的外资发展援助。
他还提到了越南债务问题。他表示，2014年底，外债与国内生产总值（GDP）之比可能为41.5%，公共债务与GDP之比为的61.3%，这两项比例都在法律限定的范围内。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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