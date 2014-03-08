越南媒体称马航客机在南中国海坠落（更新版）

(新增最新事件进展)

路透吉隆坡3月8日 -越南媒体北京时间周六中午援引一名越南海军高级官员的话称，从吉隆坡飞往北京的MH370航班，在富国岛以南约245公里处海域坠落。

但马来西亚交通部长于北京时间下午2:50分左右仍表示，尚未确定失联飞机已在南中国海域坠落，也有找到任何飞机残骸迹象。

该架波音777客机北京时间8日零点42分起飞后，1点20分在胡志明管制区同管制部门失去通讯联络，同时失去雷达信号。该机原定8日早晨北京时间6:30抵达北京。

据马来西亚航空公司确认，该失联客机上共有来自14个国家和地区的227名乘客，12名机组人员。乘客中共有153人来自中国大陆，另有一名中国台湾乘客。

其他乘客还包括马来西亚人38名；印度尼西亚人12人名，澳大利亚人7名；法国人3名；美国人4名；新西兰人2名；乌克兰人2名；加拿大2名；俄罗斯人1名；意大利人1名；荷兰人1名；澳大利亚人1名。

失联航班是与中国南方航空公司的共享航班。

进行两会新闻发布的中国外交部部长王毅，也在会议期间表示，“我们都很揪心，祝愿每一个人都能平安。外交部以及我们有关的驻外使领馆已经启动了应急机制，我们在全力地了解具体情况，一旦有消息我们会及时地向大家发布。”(完)

(翻译 吴芳; 审校 毕晓雯)

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