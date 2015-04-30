越南装备潜射对地攻击导弹 对抗中国军力增长

路透香港4月30日（记者 Greg Torode） - 越南正在为其不断扩大的潜艇舰队部署对地攻击导弹，射程可达中国沿海城市。在两国长期存在南海领土争端的背景下，这很可能被中国视为越南方面的挑衅性行为。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在其官网上最近更新的数据显示，越南为其先进的基洛级潜艇采购了俄制对地攻击型Klub导弹。

SIPRI武器研究员Siemon Wezeman称，越南去年向联合国提交了常规武器登记信息，SIPRI网站数据更新系根据这一鲜有人注意到的登记信息。

地区军事相关人士和分析人士认为，越南采购导弹进一步显示其对抗中国军力上升的决心，也是在领土争端升温的背景下亚洲国家扩充军备的趋势的一部分。

相比外界预计越南可能获得反舰导弹，这次越南的武器选择更加咄咄逼人。

这些导弹可能会瞄准中国在南海的舰船和潜艇，但是对地攻击导弹还可以对300公里范围内的目标实施精确打击，这令中国沿海城市在冲突中可能成为受攻击的目标。

澳大利亚国防学院的越南军事问题专家泰勒（Carl Thayer）表示，较更常规的反舰策略，越南的这次行动是一个“巨大转变”。

“越南由此获得了更强大的威慑力，这将令中国的战略考量更趋复杂。”他表示对越南的行动感到吃惊。

越南是东南亚首个为潜艇舰队部署潜射对地攻击导弹的国家。

越南国防部和外交部尚未对路透提出的置评请求作出回应。越南军方官员此前曾表示，越南的军力提升，包括采购潜艇，都是防御性的。

这种导弹的俄罗斯制造商Novator的母公司Almaz-Antey拒绝对面向越南的任何武器销售置评。

当被问及越南部署潜射导弹以及中国是否向越南就此表示关切时，中国国防部发言人耿雁生表示，中国军队跟越南军队保持着密切的沟通协调。

他在周四举行的4月国防部例行记者会上称，“我们有信心共同维护好两国两军关系。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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