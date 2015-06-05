独家：越南洽购西方武器 以加强空中力量--消息

消息人士称，越南正在与欧美国防承包商洽商购买战机、海上巡逻机以及无人机，以加强该国空中力量。越南已有三艘俄罗斯造的基洛级攻击型潜艇，还订购了另外三艘。若空军力量得到加强，越南将成为东南亚军力最强的国家之一。要求匿名的消息人士称，近月多次有国防承包商前往越南，但短期内还不会达成协议。一些消息人士称相关磋商还在进行中。路透